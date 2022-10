Offerte Esclusive Prime anticipate: 5 BOMBE a meno di 20€ già su Amazon

Non aspettare le Offerte Esclusive Prime, attive dall’11 e 12 ottobre, per fare eccezionali affari su Amazon. Queste 5 bombe a meno di 20€ puoi prenderle già ora. Tutti prodotti super interessanti, che godono di spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Pronto? Eccoli tutti!

Il celeberrimo smartband Xiaomi Mi Band 4C, con sensore per il battito cardiaco e tante funzionalità dedicate allo sport e alla gestione delle notifiche dal polso. Complice lo sconto del 52%, lo prendi a 14,50€.



Se quello che preferisci è un vero e proprio smartwatch, allora il tuo affare è questo modello, in sconto del 33%. Ampio display, 14 modalità sportive specifiche, controllo del riposo notturno e una miriade di funzionalità, tutte disponibili dal polso. Lo prendi a 19,99€.

Il terzo prodotto è amato da chiunque lotti quotidianamente con capelli crespi o difficili da sistemare. Questa speciale spazzola, funzionante senza fili, districa i capelli mentre li pettina, grazie agli ioni. Realizzata dal marchio Beurer, sinonimo di qualità e sicurezza, a questo prezzo è un affare: prendila a 17,99€.

Il quarto prodotto è questa spettacolare torcia da 10000 lumen, che arriva con un kit completissimo al seguito. All’interno della pratica custodia, troverai anche la batteria ricaricabile, un adattatore per inserire batteria usa e getta, 3 batterie usa e getta e altri accessori. Il fascio luminoso è potentissimo e la struttura della lampada è super robusta: un dispositivo pensato per resistere. Spunta il coupon sconto del 40% e prendilo a 17,99€.

Per finire, una coppia di oggetti utilissimi in casa. Due luci da notte a basso consumo energetico, dotata di sensore crepuscolare. Grazie a lui, entreranno in funzione solo quando l’ambiente è completamente buio, garantendoti dei punti luce discreti, ma utili per spostarsi in sicurezza anche al buio. Approfitta dello sconto 36% e prendi la scorta da due pezzi a 12€ circa.

Visto che chicche interessanti puoi prendere da Amazon a meno di 20€? Sono le chicche anticipate delle Offerte Esclusive Prime. Le spedizioni, se sei abbonato ai servizi Prime, sono sempre rapide e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.