Offerte Esclusive Prime, Amazon le svela in ANTEPRIMA: eccole tutte

Le Offerte Esclusive Prime partiranno ufficialmente alla mezzanotte dell’11 ottobre e dureranno per 48 ore. Ben 2 giorni di shopping caratterizzato da fortissimi sconti su tantissimi prodotti, di ogni tipologia. Per i più curiosi, Amazon ha deciso di anticipare quali saranno le più ghiotte promozioni in arrivo. Eccole tutte.

Ti ricordo, ancora prima di anticiparti le occasioni, che – per accedere alla 48 ore di shopping – è necessario rispettare un unico e solo requisito. Devi essere abbonato ai servizi Prime, ovvero a quell’enorme gruppo di servizi esclusivi, che Amazon riserva ai suoi clienti. Il prezzo è di 4,99€ mensili o 49,90€ all’anno, una cifra decisamente minima se consideri che – fra le altre possibilità – hai accesso a spedizioni rapide e gratuite su migliaia di prodotti, l’accesso alla piattaforma Prime Video (un sacco di film, documentari e serie TV in streaming), l’accesso ad Amazon Music per ascoltare i brani che ami di più, lo storage illimitato di fotografie e una marea di altre possibilità. Basterebbero quelle che ti ho elencate per ritenere il prezzo più che ammortizzato.

Inoltre, se non li hai mai testati, i servizi Prime puoi provarli gratis per 30 giorni iscrivendoti sul sito ufficiale. Il rinnovo è automatico, ma non c’è alcun vincolo: puoi disdire quando vuoi, anche prima del rinnovo. Intanto però, potrai goderti il meglio delle Offerte Esclusive Prime.

Offerte Esclusive Prime, l’anticipo di Amazon

Il colosso dell’e-commerce scalda i motori e fa sapere in anticipo ai suoi utenti quali saranno le occasioni più ghiotte:

Fino al 55% su dispositivi Echo selezionati, eero e Ring.

Fino al 30% sui prodotti per la casa e la cucina tra cui prodotti dei marchi Ecovacs, DeLonghi, Moulinex, iRobot

Fino al 35% sui PC tra cui prodotti dei marchi Samsung, Lenovo, Acer, LG, Asus

Fino al 45% sui dispositivi per la cura della persona tra cui prodotti dei marchi Oral-B, Ghd, Braun, Philips

Fino al 35% sui prodotti di elettronica tra cui prodotti dei marchi Sony, Bose, Soundcore

Fino al 30% sui prodotti per la salute e la cura della persona tra cui prodotti dei marchi Maybelline New York,

Garnier, L’Oreal, Elemis, Elizabeth Arden

Fino al 30% sui prodotti per lo sport tra cui prodotti dei marchi XIAOMI, Amazfit, Fitbit, Momo Design, Ducati, MAS PADEL

Fino al 30% sui prodotti Amazon Fashion tra cui Pepe Jeans, Michael Kors, Champion, Vans, e molti altri

Inoltre, non mancheranno occasioni imperdibili nelle sezioni Made in Italy, Launchpad (dedicata ai prodotti delle start up),e Climate Pledge Friendly (per chi decide di fare scelte che siano il più ecosostenibili possibile).

Pronto a sfruttare occasioni eccellenti per le Offerte Esclusive Prime? Dalla mezzanotte dell’11 ottobre, scateniamo lo shopping su Amazon! 48 ore di offerte, una più ghiotta dell’altra. Ormai manca una manciata di ore, attiva i servizi Prime e divertiti!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.