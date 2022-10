Offerte Esclusive Prime: 6 BOMBE premium Xiaomi a meno di 50€ su Amazon

I tuoi gadget Xiaomi preferiti a prezzo spettacolare su Amazon, grazie alle Offerte Esclusive Prime. Questi 6 gadget di alta qualità li porti a casa a meno di 50€, ma solo fino termine della promo o esaurimento delle scorte. Spedizioni veloci e gratuite. Pronto? Eccoli tutti!

Apprezzatissimo, l’Hair Clipper è un ottimo rasoio elettrico dotato di batteria integrata ricaricabile che garantisce fino a ben 180 minuti di autonomia energetica. Super silenzioso e realizzato utilizzando la nanoceramica, puoi effettuare tagli precisi da 0,7 a 21 millimetri. Lo prendi a 35,99€ invece di 44,99€.

Sempre nell’ambito della cura personale, c’è il compatto e potente asciugacapelli Mi Ionic Hair Dryer. Come il nome stesso suggerisce, grazie agli ioni garantisce un’asciugatura sicura ed efficace, in pochissimi minuti. Si tratta di un prodotto intelligente, in grado di misurare la temperatura fino a 60 volte al secondo e di regolarla in automatico per mantenerla costante a 57 gradi: in questo modo, completi l’asciugatura in pochi minuti, ma proteggi il capello, che non rischia di bruciarsi. In promozione, lo prendi a 36,99€ invece di 46,89€.

Questo gadget è utilissimo per tenere sotto controllo in qualsiasi momento il livello di temperatura e quello di umidità ambientale. Il Temperature and Humidity Monitor Pro è un monitor bello da vedere, che funziona perfettamente come termometro igrometro smart. Infatti, puoi collegarlo in Bluetooth allo smartphone oppure al tuo hub della casa smart. Display ad alta visibilità e dimensioni compatte. Lo prendi a 23,99€ invece di 29,99€.

Il metro laser è un gadget di estrema utilità. Metti da parte quello analogico e passa a un modello smart, che ti permette di tenere traccia delle misurazioni registrate anche sullo smartphone. Infatti, tramite connessione Bluetooth puoi scaricare tutti i dati all’interno dell’apposita applicazione. Lo Smart Laser Measure puoi prenderlo a 39,99€ invece di 49,90€.

Per finire, il gadget che amo di più in assoluto. Il tablet LCD da scrittura con pannello da 13,5″ e pennino premium in dotazione. Perfetto per prendere appunti, disegnare e scrivere qualsiasi cosa, quando finisci basta premere un tasto per ricominciare. Se desideri conservare quanto scritto, potrai facilmente evitare lo spreco di carta: scatta una foto allo schermo e digitalizza tutto in un attimo. In promozione lo prendi a 21,99€ invece di 29,99€.

Immancabile, il nuovissimo Smart Band 7. Activity tracker completissimo e dotato di un sacco di un sacco di funzioni dedicate a sport e salute, è un eccellente assistente da polso per il quotidiano. In promozione, lo prendi a 47,99€ invece di 59,99€.

