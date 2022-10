Offerte esclusive Prime: 5 Smart TV in sconto a meno di 200 euro

Sei alla ricerca di una valida Smart TV ma non intendi spendere cifre folli per portare a termine il tuo acquisto? Le offerte esclusive Prime su Amazon rappresentano l’occasione giusta per portare a casa i migliori prodotti a prezzi davvero ghiotti.

In questo articolo andremo a suggerirti le offerte Amazon da tenere d’occhio nella scelta della tua Smart TV preferita ma ricorda che non dureranno a lungo e, considerando i prezzi così bassi, la disponibilità potrebbe terminare a breve.

Smart TV Toshiba 24WK3C63DA

Modello con display LED da 24 pollici, HD-Ready (768p) a 60Hz, Quad Core e sistema HDR10. Non manca l’assistente virtuale Alexa. Presenti anche l’uscita audio ottica digitale e l’uscita per le cuffie.

Acquistala ora al prezzo di 149 euro invece di 198,90 euro (sconto del 25%)

SmartTV TCL 32S5209

L’unità in questione si caratterizza per un pannello da 32 pollici con risoluzione HD e frequenza d’aggiornamento a 60Hz, con connettività Bluetooth e HDMI, Chromecast integrato e sistema HDR.

Acquistala ora al prezzo di 149 euro invece di 179,99 euro (sconto del 17%)

Smart TV Hisense 32A4FG

Un’altra validissima Smart TV con Alexa e display da 32 pollici, risoluzione di 1366 x 768 pixel e frequenza d’aggiornamento a 60Hz, che dispone di connettività Wi-Fi, USB, Ethernet e HDMI.

Acquistala ora al prezzo di 169 euro invece di 179 euro (sconto del 10%)

SmartTV Nokia

Ancora un modello con display LED HD da 32 pollici, con annesso sistema HDR e frequenza d’aggiornamento a 60Hz per immagini sempre ben contrastate e fluide. Accesso ad oltre 7000 app.

Acquistala ora al prezzo di 179 euro invece di 259 euro (sconto del 31%)

Smart TV Metz MTC6000

Siamo al cospetto di una Smart TV da 42 pollici con risoluzione FullHD. Non manca davvero nulla: Wi-Fi, Android 9.0, HDMI, USB, Slot CI+, Dolby Digital, DVB-C/T2/S2, HEVC MAIN10. Un vero affare.

Acquistala ora al prezzo di 199,99 euro invece di 299,99 euro (sconto del 33%)

Cinque consigliatissimi modelli di Smart TV a tua disposizione, con un rapporto qualità-prezzo altissimo considerando le specifiche tecniche messe in gioco: ancora una volta, ti ricordiamo che le offerte esclusive Prime su Amazon termineranno nel giro di pochissime ore, per cui non perdere tempo e realizza subito il tuo miglior affare con una spesa minima.

