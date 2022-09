Offerte di settembre Amazon, ULTIME ORE: 10 bombe tech da 5€ a 30€

Solo poche ore e poi, alla fine della giornata del 6, le offerte Amazon di settembre volteranno al termine. Non perdere l’ultima possibilità di fare ottimi affari, anche di tecnologia. Ho selezionato 10 gadget tech imperdibili, ora in sconto in un range di prezzo da poco più di 5€ fino a meno di 30€. Scegli quelli che preferisci e ricorda: gli abbonati ai servizi Prime godono di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Offerte Amazon di settembre: ultime ore per approfittarne

Pronto? Ecco la selezione imperdibile di gadget in sconto ancora per pochissime ore.

Una chiavetta USB da 32GB, microscopica nelle dimensioni, che ti permette di avere tutti i tuoi file sempre a disposizione, in tasca o vicino alle chiavi. La prendi a 5,79€.

Un praticissimo gadget, da poter utilizzare su smartphone Android e PC, che ti permetterà di ottenere immediatamente una porta USB A (molto utile per collegare una tastiera allo smartphone, ad esempio) e un lettore di memorie esterne (microSD). Lo prendi a 6,59€.

OPPO Band Sport, eccezionale smartband del colosso cinese, perfetto per tenere sotto controllo la salute, lo sport e non solo. Infatti, si tratta di un validissimo assistente da polso, che ti consentirà di leggere rapidamente tutte le notifiche arrivate sullo smartphone. Grazie allo sconto del 52%, lo porti a casa a 23€ circa appena.

A seguire, un praticissimo cavo USB A/USB C con supporto fino a ben 66W. Non solo una struttura robustissima di nylon intrecciato, ma anche un praticissimo display che ti permetterà di leggere il wattaggio in qualsiasi momento. Adesso puoi prenderlo a 11,89€.

Una praticissima soundbar di design, perfetta per la TV, il PC, ma non solo. Puoi utilizzarla anche con smartphone e tablet, grazie alla possibilità di collegarlo tramite jack audio da 3,5 millimetri, oltre che con la porta USB. Bella e compatta, la puoi portare a casa a 25€ circa appena.

Grazie alle offerte Amazon di settembre, puoi portare a casa l’eccezionale sistema di smart TV, Fire TV Stick. Un prodotto ormai super noto, che basta collegare all’ingresso HDMI di uno schermo o di un televisore, perché si compia la magia. In un attimo, ottieni un sistema di intrattenimento multimediale super avanzato, caratterizzato da un’eccellente personalizzazione di Android. Con appena 24,99€, puoi portare a nuova vita il tuo vecchio TV.

Sempre da parte del colosso dell’e-commerce, un’altra chicca: il celeberrimo smart speaker, Echo Dot di quarta generazione. Bello, compatto e dotato di eccellente audio, ti permette di interagire con l’assistente vocale Alexa in un sacco di modi. Con le promozioni del momento, puoi prenderlo a 24,99€ appena.

Un’altra delle chicche in sconto ancora per pochissimo è questo decoder super compatto per il nuovo digitale terrestre DVB T2. Lo colleghi alla TV e non avrà ingombro alcuno: ha le dimensioni di una chiavetta smart. In dotazione, ricevi un pratico telecomando perfetto per continuare a guardare i tuoi canali preferiti. Puoi portarlo a casa a 23€ circa appena.

Non sottovalutare il potenziale di un tablet LCD da scrittura, soprattutto di un modello premium come questo, con ampio schermo da 15″ e pennino in dotazione. Lo usi per prendere appunti, disegnare, scrivere e – quando finisci – premi un pulsante e ricominci. Se desideri conservare un contenuto, basta digitalizzarlo tramite una fotografia scattata con lo smartphone. Perfetto per evitare gli sprechi di carta, puoi utilizzarlo senza remore a scuola, all’università o in ufficio. Una vera chicca, che adesso prendi a 25,49€.

Questi ottimi auricolari sono gli OPPO Enco W12. Il brand è sinonimo di garanzia: con pochissimi euro, puoi mettere alle orecchie cuffiette perfette per l’utilizzo quotidiano. Ascolti la musica che ti piace di più oppure parli al telefono mantenendo le mani libere. Completa l’ordine al volo e accaparrati questo eccezionale wearable a 25,99€ circa, risparmiando il 57%..

Hai dato un’occhiata a tutte questi 10 gadget tech a meno di 30€? Ricorda: li trovi a questo prezzo solo grazie alle offerta Amazon di settembre. Approfittane subito: le ricevi con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.