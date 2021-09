Tra le offerte di settembre di Amazon non può mancare lui, lo Smart Standing Fan 2 Lite di Xiaomi. Questo ventilatore grandangolare è in super promozione a soli €59,99. Praticamente lo paghi ben €20 in meno e lo ricevi a casa tua in solo un giorno lavorativo se sei abbonato Prime. Eccezionale è dir poco.

Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite: arrivi preparato al caldo

Se sei alla ricerca di un ventilatore che possa integrare al suo interno delle funzioni Smart, ti trovi proprio nel posto giusto visto che lo Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite ti offre un sistema di raffrescamento efficace e soprattutto economico.

Disponibili in questa sua colorazione bianca ha un design semplice e lineare che lo rende immediatamente più elegante e non il solito oggettino un po' brutto da esporre all'interno di casa propria.

Con le sue sette lame riesce a produrre una brezza veramente rinfrescante e che puoi gestire come meglio vuoi. In particolar modo con l'applicazione sul tuo smartphone puoi gestire le tre modalità di controllo relative alla velocità. Se poi in casa hai un assistente vocale puoi sfruttare anche quest'ultimo per impartire gli ordini, ma se sei della vecchia scuola non ti preoccupare perché sul corpo del ventilatore sono presenti tutti i tasti che ti occorrono.

Oltre a essere funzionale, questo ventilatore è anche intelligente in termini di struttura visto che la sua asta può essere allungata e abbassata così da poter avere due prodotti in uno. In termini tecnici, ti faccio sapere che non sia un angolo di oscillazione orizzontale che ammonta a 90 gradi.

Sei interessato? Allora non farti scappare questo Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite su Amazon a soli €59,99. Con le spedizioni Prime lo ricevi in massimo 48 ore ma se non sei abbonato, non farti problemi visto che hai comunque la possibilità di riceverlo gratuitamente ma in appena qualche giorno in più.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

