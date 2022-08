Offerte di settembre, 5 BOMBE SMART a marchio Amazon da 19€ a 50€

I dispositivi Amazon più interessanti, belli e utili, sono in gran sconto grazie alle offerte di settembre. Ho selezionato 5 prodotti smart imperdibili a meno di 50€. Qualità elevatissima, prezzo piccolissimo e spedizioni rapide e gratuite, riservate agli abbonati ai servizi Prime.

Offerte di settembre: i migliori dispositivi Amazon in sconto

Echo Auto ti permette di avere subito l’assistente vocale Alexa in macchina. Non importa se è un modello vecchio, ci sono molteplici possibilità di collegamento. Autentica chicca per rendere smart qualsiasi vettura. Lo prendi a 39,99€ invece di 59,99€.

Echo Dot di quarta generazione, bellissimo smart speaker di design, che ti permette di avere il massimo dalla casa intelligente. Ottimo anche per ascoltare musica, puoi prenderlo a 24,99€ invece di 59,99€.

Fire TV Max 4K con supporto al WiFi 6. L’ideale per ottenere subito in incredibile sistema di smart TV avanzato, più di un centro multimediale. Rende praticamente ogni schermo, dotato di ingresso HDMI, come fosse un PC basato su Android e su una interfaccia utente semplice, intuitiva e complete. Prendilo adesso a 39,99€ invece di 64,99€.

Echo Dot di terza generazione, l’intramontabile speaker compatto, che ti permetterà di sfruttare fino all’ultima potenzialità di Alexa. A 19,99€ (invece di 49,99€) è un regalo.

Echo Show 5 edizione 2021, lo smart display con supporto ad Alexa, avanzato e completo. Puoi guardare i contenuti, non solo ascoltare. Addirittura, sul display con supporto al touchscreen, puoi gustarti anche Netflix e Prime Video. Per finire, la videocamera integrata ti permette di effettuare videochiamata. Prendilo a 39,99€ invece di 84,99€ (sconto 53%).

Visto che ottimi dispositivi smart di alto livello puoi prendere a prezzo ridicolo grazie alle offerta Amazon di settembre? Scegli i prodotti che ami di più e non dimenticare di sfogliare l’intera vetrina: è immensa!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.