Offerte di Primavera: Cuffie Logitech G PRO a prezzo MAI VISTO

Continuano le Offerte di Primavera su Amazon, con tantissimi sconti e promozioni su diverse categorie di prodotti. Le cuffie Logitech G PRO si trovano in offerta su Amazon a 69,99€, con uno sconto del 24% che porta l'headset da gaming al prezzo più basso di sempre.

I prodotti della serie G di Logitech sono dedicati ai gamer più esigenti e il segmento PRO è perfetto per chi cerca le massime performance in gioco. Queste G PRO X sono perfette per videogiocare da PC, PlayStation, Xbox e Switch, grazie ad una resa sonora affidabile e precisa.

Si tratta di un headset di fascia alta, quindi non può mancare un microfono di ottima qualità per comunicare con i propri alleati durante le sessioni di gaming competitivo. Le G PRO rappresentano la soluzione definitiva proposta dal brand elvetico per il mondo eSport, molti professionisti dei videogiochi scelgono questo modello per le proprie prestazioni in tornei ed eventi di livello internazionale.

Costruite in maniera impeccabile, con rivestimento in eco-pelle e cuscinetti imbottiti, le Logitech G PRO X possono essere utilizzate anche per tante ore, grazie al peso ridotto e alla struttura ergonomica che garantisce un ottimo comfort durante le sessioni di gaming.

I driver dinamici da 50mm PRO-G offrono un suono chiaro e preciso, con una risposta ben ottimizzata sulle frequenze basse. Le G PRO si connettono al PC o alla console via USB e – tramite l'apposito software – è possibile equalizzare il suono e adattarlo ai propri videogiochi preferiti.

In occasione delle Offerte di Primavera, le cuffie Logitech G PRO X si trovano in offerta su Amazon a 69,99€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.