Offerte da urlo: ecco l'incubo dei siti truffa che si fingono GameStop

Non c'è pace per gli utenti che, in occasione del Natale, cercano di approfittare al meglio delle promozioni più vantaggiose per acquistare alcuni prodotti di interesse o da regalare ad amici e parenti. È quindi necessario tenere gli occhi bene aperti perché sono sempre di più i raggiri che trovano terreno fertile proprio in questo periodo. Forti degli sconti proposti da diverse piattaforme e-commerce, i cybercriminali sono sempre pronti a mietere nuove vittime. Infatti, proprio in questi giorni GameStop sta mettendo in guardia tutti gli utenti da siti fasulli che sfruttano il suo nome. In pratica tali negozi online, proponendo offerte da urlo, realizzano truffe vendendo prodotti inesistenti e scomparendo in pochissimo tempo lasciando l'acquirente senza merce e senza soldi. Scopriamo insieme i dettagli e il comunicato ufficiale di GameStop.

GameStop allerta gli utenti di falsi siti a suo nome

“In questo periodo di grandi cambiamenti, in cui acquisti online sono sempre più numerosi e con l'avvicinarsi delle festività natalizie, desideriamo fornirvi alcune importanti informazioni per mettervi in guardia da possibili truffe online, invitandovi ad acquistare solo sul nostro sito ufficiale www.gamestop.it. Grazie alle vostre segnalazioni siamo venuti a conoscenza di una serie di siti truffa che, spacciandosi per GameStop, propongono prodotti eccessivamente scontati o interessanti“.

È questo il comunicato ufficiale che GameStop ha pubblicato a beneficio di tutti i suoi utenti che sono soliti acquistare nel suo negozio online. Questa necessità nasce, stando a quanto si evince dal testo redatto dalla società, da una serie di segnalazioni importanti di falsi siti internet che si spacciano per la nota azienda statunitense, grande rivenditore di videogiochi nuovi e usati, oltre a console e accessori per videogiochi, in tutto il mondo.

I consigli per non cadere nella trappola dei siti internet clonati

Uno dei mercati più interessanti di GameStop è proprio l'online, sempre più praticato dagli utenti che trovano comodo ordinare e farsi consegnare il prodotto direttamente a casa. Questo però ha fatto nascere sempre nuove truffe di siti internet clone che, spacciandosi per l'azienda originale, propongono prodotti a prezzi esageratamente scontati. Ecco alcuni consigli utili per non finire in questa trappola:

Diffidate sempre da siti internet diversi da www.gamestop.it. Controllate bene l' URL e accertatevi che non abbia stringhe anomale.

e accertatevi che non abbia stringhe anomale. Diffidate da quelle promozioni che non sono state comunicate anche sui canali ufficiali GameStop.

GameStop. Controllate i sistemi di pagamento disponibili e la web reputation del sito.

disponibili e la web reputation del sito. Verificate le immagini e le descrizioni dei prodotti. Spesso, se si tratta di una truffa, non sono coerenti con il prodotto stesso.

e le descrizioni dei prodotti. Spesso, se si tratta di una truffa, non sono coerenti con il prodotto stesso. Infine usate sempre il buon senso: non fidatevi mai delle prime apparenze.

Nel caso siate incappati anche voi su un sito simile, GameStop chiede di inviare una segnalazione, attraverso il Servizio Clienti, segnalando quali anomalie avete riscontrato. Così aiuteremo l'azienda a prevenire e combattere queste azioni fraudolente a danno dei consumatori che, ignari, credono di acquistare sul sito internet ufficiale. Addirittura anche l'FBI ha lanciato l'allarme a causa di un aumento sostanzioso delle truffe natalizie.