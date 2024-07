3 offerte da non perdere agli Apple Magic Days di Unieuro

Fino al 3 agosto, sul sito ufficiale di Unieuro, diversi prodotti della casa di Cupertino sono protagonisti delle offerte degli Apple Magic Days. Al di là degli sconti, gli altri vantaggi sono la consegna gratuita su tutti gli articoli e la possibilità di scegliere se pagare in un’unica soluzione o in tre rate a interessi zero con Klarna o PayPal.

Per aiutarvi nella scelta, abbiamo selezionato le 3 migliori proposte al momento disponibili, con protagonisti il nuovo MacBook Air 13″ con il processore proprietario M3, gli AirPods di terza generazione con custodia di ricarica MagSafe e l’iPad di decima generazione nel taglio da 256 GB. Tutte le altre sono disponibili su questa pagina dedicata del sito Unieuro.

3 offerte top degli Apple Magic Days di Unieuro

Il MacBook Air con M3 è un computer che fa dell’affidabilità, delle prestazioni e dell’autonomia i suoi principali punti di forza. Rappresenta un acquisto ideale per quanti sono alla ricerca di una soluzione duratura e in grado di sostituire al meglio un vecchio MacBook.

Altre due offerte da non perdere sono quelle sull’iPad di decima generazione e gli AirPods di terza generazione con custodia di ricarica MagSafe. Nei loro rispettivi settori sono tra le scelte migliori, a maggior ragione se si è già utenti Apple e si vuole rinnovare il proprio ecosistema.

Per una panoramica completa delle offerte, invece, collegatevi alla pagina Apple Magic Days sul sito di Unieuro.