Il Galaxy Tab A7 si trova in offerta su Amazon a 176,40€, con uno sconto del 26% e un risparmio di oltre 63 euro.

È il tablet di fascia media di Samsung, un modello pensato per l'utilizzo multimediale e dotato di un ampio display da 10.4 pollici, 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, espandibili fino a 1TB. La versione in offerta oggi è in grado di connettersi alla rete soltanto via Wi-Fi, è disponibile anche un modello con antenne 4G LTE integrate, nel quale è possibile installare una scheda SIM per restare connessi anche fuori casa.

Il Tab A7 è l'ideale per studiare, leggere e modificare documenti o guardare film e serie TV in viaggio. Non mancano le fotocamere, una frontale per videochiamate e selfie e una posteriore da 8 MP.

Oggi è possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab A7 in offerta su Amazon a 176,40€, con spedizione senza costi aggiuntivi Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet