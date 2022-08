Offerte Amazon di settembre: 10 cose tech UTILISSIME a meno di 20€

Pronto per una velocissima carrellata di 10 cose tech che, a meno di 20€, sono assolutamente da prendere durante le offerte Amazon di settembre? Si? Eccoli tutti! Ricorda: se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono super rapide e gratuite.

Fire TV Stick Lite, per avere subito un sistema di smart TV avanzato, basato su Android. Lo prendi a 19,99€.

Un finto smartband, che in realtà integra una videocamera nascosta che riprende audio e immagini. Da usare solo con attenzione a non infrangere la legge, è un gadget decisamente interessante. Lo prendi a 19€ circa con microSD da 32GB in omaggio. Per averlo devi spuntare il coupon in pagina, mettere il carrello e usare il codice “K6JXTXNV” prima di pagare.

Uno speaker audio Bluetooth dotato di design super elegante e raffinato. Un prodotto dall’appeal premium, che prendi a 14€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per approfittarne.

Ben 5 metri di striscia LED di Tapo (TP Link) assolutamente smart. Colori, intensità, programmazione degli orari: tutto a portata di smartphone. Lo prendi a 19€ circa appena.

Lo speaker smart definitivo, con supporto ad Alexa, è Echo Dot 3. Compatto e potente, con lo sconto del 60% è imperdibile: lo prendi a 19,99€ appena.

Una stazione di ricarica 8 in 1 che è spettacolare. A disposizione, ti mette 4 ingressi USB, 2 prese standard e una tipo Schuko. In più, ottieni una mensola per appoggiare i dispositivi e una luce da notte che puoi attivare manualmente oppure tramite sensore crepuscolare. Bellissima e utile, posizionabile anche dove c’è pochissimo spazio, la prendi a 18€ circa appena.

La chiavetta USB da 128GB di SanDisk, ultra compatta e veloce, è perfetta per avere un sacco di spazio a disposizione in palmo di mano. La porti a casa a 17€ circa appena.

Questa presa smart di Tapo non è come le altre, è molto particolare. Il motivo? Integra un misuratore di consumo: in tempo reale, conosci i reali consumi di quello che hai collegato. Utile e super semplice da configurare, la porti a casa a 11,99€ appena.

Un paio di auricolari TWS con design in ear e un segreto: il case di ricarica puoi usarlo anche come powerbank d’emergenza per i tuoi dispositivi (come lo smartphone). Questo interessante accessorio 2 in 1 lo prendi a 12€ circa appena.

Il taccuino smart è sfizioso e utile. Essenzialmente, è un blocchetto per le note realizzato con una carta speciale e che arriva a casa con una penna altrettanto speciale. Scrivi, digitalizzi quanto scritto utilizzando la fotocamera dello smartphone e l’apposita applicazione, cancelli tutto e ricominci. Una meraviglia, che strizza l’occhio all’ambiente. Lo prendi a partire da 14€ circa (ci sono diversi formati in promozione).

Decisamente, questi 10 cose tech a meno di 20€ sono fra i più interessanti che puoi trovare su Amazon in occasione delle offerte di settembre. Ricorda: se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono rapide e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.