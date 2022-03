Offerta Tech Esselunga: Realme C25Y mai a un prezzo così conveniente

Oggi, 24 marzo 2022, l'Offerta Tech di Esselunga è perfetta per darvi la possibilità di acquistare uno smartphone Android economico a un prezzo incredibilmente basso: Realme C25Y.

Infatti, da oggi e fino al prossimo 2 aprile, in tutti i centri Esselunga avrete l'opportunità di acquistare lo smartphone economico di Realme ad appena 129 euro, salve esaurimento scorte.

Offerta Tech Esselunga: Realme C25Y si compra a prezzo di mercatino

Nonostante un prezzo di vendita così a portata di mano – a questo prezzo non sono molti gli smartphone Android che ha senso acquistare -, lo smartphone di Realme vi assicura un'esperienza di utilizzo appagante.

Caratterizzato da un design piuttosto tipico in questa fascia di prezzo con un display edge-to-edge da 6.5 pollici e una fotocamera frontale nascosta da un notch a goccia, il device si fa utilizzare senza alcun compromesso. Il merito è del processore Unisoc T610 che, accoppiato a 4 GB di RAM, è ideale per gestire i task più comuni come la navigazione sui social, l'utilizzo delle applicazioni più popolari, scattare foto, registrare video, utilizzare la applicazioni di messaggistica istantanea e molto altro.

Dotato di Android 11 con la personalizzazione Realme UI 2.0, lo smartphone del colosso cinese ha dalla sua una buona fotocamera tripla posteriore con sensore principale da 50 MP e due sensori entrambi da 2 MP: la configurazione è ideale per permettervi di scattare foto e registrare video con una buona qualità. Inoltre, la batteria da ben 5000 mAh è in grado di assicurarvi molte ore di utilizzo senza grossi problemi.

Se siete interessati all'offerta potete acquistare Realme C25Y in tutti i centri Esselunga sparsi per il nostro Paese: trovate la lista completa dei centri disponibili direttamente al link in “Fonte” in calce all'articolo.

Infine, se avete fretta di acquistare lo smartphone e non avete la possibilità di recarvi verso il centro Esselunga più vicino, potete acquistare Realme C25Y su Amazon e riceverlo comodamente a casa vostra in appena 1 giorno e senza costi aggiuntivi di spedizione.