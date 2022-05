Offerta Tech Esselunga, l'iPad da 10.2" (2021) è tuo a prezzo ridicolo

Ci ritroviamo a parlare dell’Offerta Tech Esselunga in quanto fino al prossimo 25 maggio sarà possibile acquistare l’ottimo iPad di nona generazione di Apple a un prezzo decisamente interessante. Il colosso della grande distribuzione mette in sconto uno dei tablet più amati e apprezzati sul mercato, un device lanciato nel 2021 e ancora oggi profondamente attuale grazie all’incredibile ottimizzazione di ogni dispositivo Apple e del lungo supporto software di cui potrà ancora godere per molti anni avvenire.

Ad appena 325 euro l’offerta di Esselunga si pone come una delle migliori e più convenienti attualmente disponibili sul mercato, anche sul web, dandoti così modo di fare tuo un prodotto fascia premium a un prezzo solitamente indicato per i device di fascia economica.

L’iPad di nona generazione è il protagonista dell’Offerta Tech Esselunga fino al 25 maggio

Il device del colosso di Cupertino dispone di un design ormai passato alla storia con un ottimo pannello da 10.2 pollici ad altissima risoluzione e il tanto apprezzato Touch ID per sbloccare il device rapidamente semplicemente poggiando il dito. Frontalmente la fotocamera da 8 MP ti permette di partecipare alle video chiamate con una qualità d’immagine eccellente, mentre sul retro è presente una fotocamera da 5 MP utile per scattare foto all’occorrenza.

Il punto di forza del device è senza ombra di dubbio il processore Apple A13 Bionic, un chip molto potente e profondamente ottimizzato che viene accompagnato da 64 GB di spazio interno per salvare tutti i file e le app di cui hai bisogno. Il tablet, lo ricordiamo, sarà disponibile in tutti i centri Esselunga fino al 25 maggio e fino a esaurimento scorte: puoi trovare la lista completa dei centri Esselunga al link in fonte.

Nel caso in cui preferissi ricevere il tablet di Apple comodamente a casa e senza muovere un dito, ti ricordiamo che il device è in offerta anche su Amazon con il 13% di sconto e con consegne rapide e gratuite.

