Offerta su Amazon: il Samsung Galaxy A25 5G è tuo a 229€, sconto del 38%

Potenza, affidabilità e un design che ci convince moltissimo. Il Samsung Galaxy A25 5G, formidabile mid-range della linea Galaxy, è attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 229€, con uno sconto del 38% rispetto al prezzo originale di 369€. Una bella occasione per mettere le mani su un dispositivo di altissima qualità ad un prezzo competitivo.

Il Galaxy A25 5G è dotato di un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD+, che offre colori vividi e contrasti netti, garantendo un’esperienza visiva eccezionale per video, giochi e navigazione. Il dispositivo monta l’ultima versione del sistema operativo Android 14, assicurando le più recenti funzionalità e aggiornamenti di sicurezza.

Con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD, il Galaxy A25 5G offre ampio spazio per archiviare foto, video, app e altri contenuti senza preoccupazioni di spazio. La batteria da 5000 mAh garantisce una lunga autonomia, permettendo di utilizzare lo smartphone intensivamente per tutto il giorno senza necessità di frequenti ricariche.

Il design elegante in colore Blue conferisce al dispositivo un aspetto moderno e sofisticato, adatto a ogni stile personale. Non manca, ovviamente, nemmeno il supporto alle reti di ultima generazione 5G. Non farti scappare questa offerta: acquistalo subito a meno di 230€!