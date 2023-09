Offerta ritorno a scuola: Mondly Premium scontato del 96%

Sei pronto per il ritorno a scuola? Quest’anno, preparati in grande stile con l’offerta straordinaria di Mondly. L’app premiata come “App dell’Anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple ti offre un’opportunità unica di padroneggiare nuove lingue a un prezzo imperdibile.

Il piano a vita, che normalmente costerebbe 1999,99 euro è ora disponibile a soli 89,99 euro, con uno sconto del 96%, rendendo l’app Mondly Premium accessibile a chiunque desideri migliorare le proprie competenze linguistiche.

Mondly: la chiave del successo linguistico

Con oltre 100 milioni di download in tutto il mondo, Mondly ha dimostrato di essere un leader indiscusso nell’apprendimento delle lingue. Questo perché imparare una nuova lingua con Mondly è facile, veloce e divertente. Grazie a una solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia, ti consentirà di acquisire competenze linguistiche in modo più rapido ed efficace rispetto a qualsiasi altro metodo.

Con Mondly, la tua attenzione si concentra sulle frasi di uso comune, il che significa che imparerai a memorizzare le parole più utili e a formare frasi complete in pochi minuti, non in ore. Mondly collabora con madrelingua professionisti per assicurarsi che le tue pronunce siano impeccabili e gli accenti suonino naturali.

L’app utilizza un Chatbot dotato di riconoscimento vocale di prim’ordine e offre corsi esclusivi in Realtà Aumentata, offrendoti l’opportunità di praticare in situazioni reali e migliorare la tua capacità di comunicazione. Mondly utilizza un sistema di ripetizione collaudato ed efficace basato su intervalli che ti aiuteranno a memorizzare le informazioni in modo duraturo e a padroneggiare nuove lingue più velocemente.

A differenza della maggior parte delle app linguistiche, che ti obbligano a partire da una specifica lingua, Mondly ti permette di iniziare da una qualsiasi delle 41 lingue disponibili, compresa la tua lingua madre. Con 110 milioni di utenti soddisfatti e in costante crescita, Mondly è la scelta preferita da persone in tutto il mondo. Approfitta della promozione a tempo limitato e ottieni uno sconto del 96% sul piano a vita.

