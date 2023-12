OFFERTA PAZZESCA su Amazon: trapano avvitatore a soli 38€

Se fai veloce oggi puoi fare un colpaccio e metti le meni un attrezzo elettrico molto utile per tutti i lavoretti di casa e non solo. Dunque corri su Amazon e metti nel tuo carrello il trapano avvitatore SnapFresh a soli 38,39 euro, invece che 89,99 euro, applicando il coupon in pagina.

In questo momento puoi avvalerti di un ribasso del 24% più di un ulteriore sconto di 30 euro per un risparmio totale di oltre 51 euro. Davvero una promozione da non perdere. Anche perché con questo attrezzo puoi farci di tutto. Quei lavori che sarebbero impegnativi diventano semplicissimi e non dovrai più chiedere a nessuno, fai tutto da solo.

Trapano avvitatore a batteria con tanti accessori

Questo trapano avvitatore è dotato di una batteria potente, da ben 20V, per cui è in grado di forare qualsiasi materiale senza battere ciglio. Questo ti permette di usarlo per qualsiasi cosa, dal muro la legno passando per il ferro.

Puoi avvitare e svitare senza problemi. Ha ben 21+1 impostazioni della coppia e 2 velocità che ti consentono di avere sempre la giusta potenza per ogni tipo di lavoro. In confezione troverai tanti accessori, come punte, albero pieghevole e caricabatterie. Il mandrino è autoserrante e puoi cambiare le punte in modo rapidissimo. È anche maneggevole e la batteria dura a lungo e si ricarica in fretta.

Insomma un vero portento che oggi puoi pagare davvero poco. Quindi non perdere tempo. Prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo trapano avvitatore SnapFresh a soli 38,39 euro, invece che 89,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.