Offerta luce e gas: sconto fino a 150€ in bolletta con Sorgenia

Nell’ambito della promozione “Sconto in bolletta Next Energy Smart – Next Energy Sunlight”, gli utenti che sottoscriveranno entro il 27 febbraio una tra le offerte Next Energy Sunlight e Next Energy Smart di Sorgenia riceveranno uno sconto in bolletta fino a 150 euro.

Beneficiano dello sconto massimo di 150 euro tutti coloro che attiveranno Next Energy Smart o Next Energy Sunlight sottoscrivendo un’offerta Trial Fuel (luce + gas + fibra): lo sconto in bolletta sarà pari a 50 euro per ogni fornitura sottoscritta. Il regolamento dell’iniziativa specifica che lo sconto non è cumulabile con altre promozioni di Sorgenia.

Come funziona lo sconto fino a 150 euro in bolletta di Sorgenia

Lo sconto in bolletta proposto da Sorgenia viene riconosciuto per ogni fornitura sottoscritta ed è rateizzato in 12 mensilità, a partire dal mese di attivazione di ogni contratto.

Ecco un riepilogo con tutti i dettagli.

Offerta Next Energy Sunlight

Contratto luce o gas: 15 euro di sconto in bolletta

Contratto luce o gas + fibra: 30 euro di sconto in bolletta (15 euro per ogni fornitura)

Contratto luce e gas: 80 euro di sconto in bolletta (40 euro per ogni fornitura)

Contratto luce + gas + fibra: 150 euro di sconto in bolletta (50 euro per ogni fornitura)

Offerta Next Energy Smart

Contratto luce e gas: 30 euro di sconto in bolletta (15 euro per ogni fornitura

Contratto luce + gas + fibra: 150 euro di sconto in bolletta (50 euro per ogni fornitura)

Next Energy Smart è l’offerta di Sorgenia con prezzo della materia prima bloccato per 12 mesi. Nello specifico, la componente energia ha un costo di 0,155 euro/kWh, mentre la componente gas presenta un prezzo fisso di 0,58 euro/Smc. In entrambi i casi la quota fissa per il servizio commerciale è pari a 8 euro.

L’offerta Next Energy Sunlight prevede invece il costo dell’energia a prezzo indicizzato in base all’andamento del mercato.

Maggiori dettagli sulle tariffe e il regolamento della promozione sono disponibili sul sito ufficiale Sorgenia.