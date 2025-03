Offerta luce e gas a prezzo fisso Octopus: arriva un nuovo sconto

Fino al 18 marzo l’offerta luce e gas a prezzo fisso di Octopus offre un nuovo sconto sul costo di commercializzazione, in aggiunta a tariffe competitive e a prezzo bloccato per la materia prima Luce e la materia prima Gas. La proposta in questione è Octopus Fissa 12 Mesi: al termine del primo anno, a differenza di quanto avviene con gli altri fornitori, i clienti Octopus hanno la possibilità di scegliere di nuovo la tariffa più conveniente tra Fissa o Flex, in modo così da continuare a risparmiare anche dopo i primi dodici mesi di contratto. Tutti i dettagli sulla proposta valida ancora per una settimana sono consultabili sulla pagina dedicata del sito Octopus.

L’offerta luce e gas Octopus Fissa 12 Mesi

Il nuovo sconto sull’offerta luce e gas Octopus Fissa 12 Mesi è valido sul costo di commercializzazione, che passa da 108 euro a 96 euro l’anno, per un risparmio dunque di 12 euro sia per la luce che per il gas (24 euro complessivi, ndr). A questo si aggiungono poi le tariffe a prezzo bloccato per dodici mesi sia per la materia prima Luce che per la materia prima Gas.

Ecco di seguito il riepilogo delle tariffe proposte dall’offerta a prezzo fisso di Octopus.

Luce (tariffa monoraria)

costo materia energia: 0,1474 euro/kWh (prezzo bloccato per 12 mesi)

costi di commercializzazione: 96 euro l’anno (sconto di 12 euro rispetto ai 108 euro richiesti abitualmente)

Gas

costo materia Gas: 0,534 euro/Smc (prezzo bloccato per 12 mesi)

costi di commercializzazione: 96 euro l’anno (sconto di 12 euro rispetto ai 108 euro richiesti abitualmente)

Nato nel 2016, in meno di nove anni il fornitore britannico Octopus Energy è riuscito a imporsi come primo fornitore energetico nel Regno Unito. Il successo in patria si è inoltre esteso anche ad altri Paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Giappone, Nuova Zelanda, Spagna e Francia, grazie ad una politica di costi trasparente e alle tariffe competitive.