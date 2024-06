OFFERTA LANCIO MicroSD fino a 1GB da soli 1,64€

Un’offerta lancio sta spopolando su TEMU. Sono rimasti solo gli ultimi pezzi della nuova MicroSD in promozione. Con storage fino a 1GB puoi scegliere la taglia che preferisci. Oggi l’acquisti a partire da soli 1,64€, invece di 15,75€. Oltre che le scorte sono quasi esaurite, si tratta di una promozione a tempo.

Cosa stai aspettando? Per aggiudicartene almeno una devi essere velocissima. Scegli quella da 256MB, 64GB, 128GB, 512GB o 1GB. Ti stanno aspettando tutte quante. Ogni confezione contiene anche un adattatore SD per essere ancora più multi-device. La spedizione gratuita è inclusa se concludi l’ordine adesso.

MicroSD fino a 1GB: perfette per i tuoi dispositivi

Queste MicroSD in offerta su TEMU sono perfette per i tuoi dispositivi. In un attimo ottieni più spazio di archiviazione sul tuo smartphone. La qualità delle componentistiche garantisce prestazioni molto interessanti anche in caso tu volessi spostare app e giochi su questa periferica.

Essendo multi-device, sono compatibili con molti dispositivi come tablet, fotocamere, videocamere e droni. Inoltre, sono perfette per ottenere uno storage sicuro da inserire nelle tue telecamere di sicurezza senza dover sottoscrivere abbonamenti cloud costosi.

Pronte a qualsiasi avventura, sono super resistenti e in grado di affrontare temperature estreme, urti e un utilizzo intensivo. I tuoi dati sono al sicuro in queste MicroSD. Approfitta subito dell’offerta lampo di TEMU. Acquistale a partire da soli 1,64€, invece di 15,75€.