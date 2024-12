Offerta folle di Amazon: solo 9€ per questo smartwatch con microfono

Prima che tutto finisca metto le mani avanti e ti segnalo che questa promozione durerà pochissimo, per cui devi essere veramente veloce. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo smartwatch a soli 9,99 euro, invece che 52,99 euro.

Che si tratti di un errore di prezzo o meno siamo comunque di fronte a uno sconto assurdo dell’81% e quindi a un risparmio di 43 euro. Dunque oggi potrai portarti a casa un fantastico wearable dalle tante funzioni, inclusa la risposta alle chiamate, spendendo pochissimo. Però ricorda che la promozione è veramente limitatissima e devi fare in fretta.

Smartwatch con tantissime funzioni a prezzo ridicolo

Inutile girarci intorno, è chiaramente il prezzo che rende questo smartwatch uno dei migliori acquisti del momento, ma non è l’unica cosa interessante. Siamo di fronte comunque a un ottimo dispositivo. Gode di un bellissimo display da 1,85 pollici con una corona girevole e pulsante fisico. Ha un cinturino in silicone morbido e garantisce il massimo del comfort anche mentre dormi.

Collegandolo in modalità Bluetooth al tuo smartphone riceverai le notifiche che potrai leggere direttamente sul display e potrai anche rispondere a messaggi ed email. Inoltre ha un microfono e un altoparlante che ti consentono di rispondere alle chiamate direttamente dal polso. Potrai avvalerti delle oltre 120 modalità sportive, anche quelle acquatiche dato che è impermeabile con certificazione di grado IP68. E possiede un sensore preciso in grado di monitorare il tuo stato di salute 24 ore su 24.

Il tempo scorre e non è certo il nostro alleato, per cui fai alla svelta o rischi di arrivare troppo tardi. Fiondati su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 9,99 euro, invece che 52,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.