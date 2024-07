Offerta domotica Amazon: pack di 3 interruttori intelligenti SONOFF a prezzo risparmio

Inizia o migliora la tua domotica in casa con questa offerta attiva su Amazon che ti permette di acquistare un pack da 3 interruttori intelligenti del marchio Sonoff, compatibili anche con Alexa, a soli 23,45 euro con spedizione Prime inclusa.

Pack di 3 interruttori intelligenti Sonoff: offerta da non perdere

Non sai a cosa possono servirti? Ok, allora immagina di poter controllare tutte le luci e gli apparecchi di casa direttamente dal tuo smartphone, ovunque ti trovi. Utilizzandoli in simbiosi con l’app eWeLink, disponibile sia per iOS che Android, ti basta davvero il tuo smartphone per avere il pieno controllo di ogni dispositivo.

Parliamo di un apparecchio così compatto che si inserisce facilmente dietro qualsiasi interruttore, con una antenna spostata all’interno per migliorarne le prestazioni. Funziona con gli interruttori della luce a bilanciere, quindi puoi accendere e spegnere le luci con un semplice clic.

Inoltre, la funzione Scene Intelligenti ti permette di creare automazioni personalizzate. Vuoi che le luci si accendano quando entri in casa o che il riscaldamento si spenga quando esci? Basta impostare le scene e lasciare che il SONOFF MINI R2 faccia tutto il lavoro per te.

Per rendere tutto ancora più futuristico, infine, sfrutta il controllo vocale grazie alla compatibilità con Amazon Alexa e Google Home Assistant. Puoi accendere le luci, spegnere il ventilatore o attivare qualsiasi dispositivo con un semplice comando vocale. Non aspettare oltre e porta la tua casa nel futuro: acquista il pack da 3 interruttori intelligenti Sonoff a soli 23,45 euro.