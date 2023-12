Offerta di Natale Amazon: Xbox Series S + 3 mesi di Game Pass a 249,98€

Preparati a passare delle festività all’insegna del divertimento con Xbox Series S. Il bundle che include 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate, perfetto per iniziare subito a giocare scaricando i tuoi titoli preferiti, è disponibile in offerta su Amazon al minimo storico di 249,98 euro invece di 299,98. Acquistandolo oggi puoi essere certo di ricevere la console nei prossimi giorni, prima di Natale.

Xbox Series S con Xbox Game Pass Ultimate: il bundle perfetto

Con Xbox Series S immergiti in un’esperienza di gioco next-gen: i tempi di caricamento rapidi grazie all’SSD personalizzato ti porteranno istantaneamente nel cuore dell’azione. La console completamente digitale ti offre l’accesso a una vasta libreria di giochi, compresi titoli retrocompatibili e i migliori successi di Xbox Game Pass.

Parliamo del servizio di gioco definitivo: Xbox Game Pass Ultimate. Con oltre cento giochi pronti da giocare, puoi scoprire nuovi titoli il giorno stesso del lancio, goderti le esclusive Xbox Game Studios come Halo, Forza Horizon 5 e Forza Motorsport, esplorare mondi epici di Bethesda Softworks come Starfield e tuffarti nei titoli più popolari di Riot Games. L’abbonamento EA Play incluso ti permette di accedere a una vasta selezione di giochi EA, tra cui i titoli più recenti e amati come il remake di Dead Space.

Con Xbox Game Pass Ultimate hai anche il multiplayer online per giocare con i tuoi amici e competere in epiche sfide multiplayer.

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza di gioco completa, variegata e sempre aggiornata. Acquista ora il bundle Xbox Series S + 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a soli 249,98 euro e regalati il regalo perfetto per le tue sessioni di gioco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.