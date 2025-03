Tutta un'altra musica con Bose Smart Soundbar

Se vuoi provare un’esprienza audio da cinema ma nella comodità del tuo salotto, devi assolutamentr provare la Bose Smart Soundbar Dolby Atmos. Si tratta di un diffusore soundbar avanzato che offre un’esperienza audio immersiva grazie alla tecnologia Dolby Atmos e alla tecnologia TrueSpace di Bose. Questa soundbar è dotata di diffusori up-firing che proiettano il suono verso l’alto, creando un effetto surround realistico anche con contenuti non codificati Atmos. La tecnologia TrueSpace elabora i segnali audio per creare un suono multicanale, garantendo un’esperienza immersiva indipendentemente dal tipo di contenuto riprodotto. I suoni passano a tutto un altro livello.

Si ma quanto costa? Al momento la puoi trovare su Amazon a 399 euro, invece di 550 euro.

Bose Smart Soundbar in offerta

La soundbar in sconto include il controllo vocale integrato tramite Amazon Alexa e può essere collegata a dispositivi compatibili con l’Assistente Google, offrendo una completa integrazione con gli assistenti vocali. Perfetta dunque anche per i pigri, poichè consente di gestire la soundbar con comandi vocali, rendendo l’esperienza utente ancora più semplice e intuitiva.

La soundbar è compatibile con diverse tecnologie di streaming, tra cui Bluetooth, Wi-Fi, Apple AirPlay 2, Chromecast built-in e Spotify Connect, permettendo di riprodurre musica e contenuti multimediali da vari dispositivi. Inoltre, è possibile integrarla con altri dispositivi Bose per creare un sistema audio multiroom, grazie alla tecnologia SimpleSync.

La Bose Smart soundbar include un telecomando per un controllo manuale. Può essere facilmente posizionata sotto la TV grazie alle sue dimensioni compatte, offrendo un design elegante e moderno che si integra perfettamente con qualsiasi ambiente domestico. Per migliorare ulteriormente l’esperienza audio, è possibile aggiungere un modulo bassi wireless e diffusori surround per ottenere un suono surround completo.