OFFERTA BOMBA per Poco M6 da 256GB che ora puoi avere a 168€

Se sei alla ricerca di uno smartphone performante a basso costo sono certo che non vorrai perderti questa promozione spettacolare. Vai subito su Amazon e puoi mettere nel tuo carrello Poco M6 a soli 168,28 euro, invece che 189,90 euro.

Con questo sconto dell’11% il prezzo crolla al più basso di sempre e dunque dovrai fare in fretta. È un’esclusiva Amazon e se sei abbonato a Prime puoi anche pagare in comode rate a partire da 33,66 euro al mese per 5 mesi senza interessi. Se non sei ancora iscritto al servizio fanno subito cliccando qui. Così sarai già pronto per il Prime Day che inizia oggi a mezzanotte.

Poco M6: prezzo assurdo solo su Amazon

Non ci sono dubbi, Poco M6 a questo prezzo è da prendere al volo. Si tratta di uno smartphone decisamente economico per quello che offre. Gode di un bellissimo display da 6,79 pollici FHD con refresh rate a 90 Hz. È dotato di una fotocamera principale pazzesca da 108 MP e una per selfie da 13 MP.

Monta potente processore MediaTek Helio G91 con a supporto la bellezza di 8 GB di RAM ed è dotato di un’archiviazione pazzesca da 256 GB. Quindi non solo avrai delle ottime prestazioni ma anche uno spazio interno praticamente inesauribile. Inoltre è dotato di una batteria da 5.030 mAh con ricarica super veloce da 33 W.

Se vuoi spendere il meno possibile e avere comunque un ottimo smartphone questo fa sicuramente al caso tuo. Quindi corri su Amazon e acquista il tuo Poco M6 a soli 168,28 euro, invece che 189,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.