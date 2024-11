Offerta Black Friday PS5 già disponibile su Amazon: è il tuo regalo di Natale

La PS5 sarà tra i regali di Natale più gettonati del 2024 e puoi già giocare d’anticipo grazie allo sconto Black Friday attivato su Amazon che ti permette di acquistarla a soli 474,90 euro invece di 549,99, con spedizione Prime e consegna immediata. Acquistandola adesso, quindi, puoi subito prepararti ad un weekend all’insegna del divertimento.

PS5 Standard Slim: per un Natale all’insegna del divertimento

Il modello in questione è la PlayStation 5 Standard Slim: si tratta della versione aggiornata che si caratterizza innanzitutto per un design più snello e leggero rispetto a quella di lancio di fine 2020 e che è dotata anche di un SSD più capiente che passa da 825GB a 1TB.

Altro dettaglio da non sottovalutare è la presenza integrata del lettore disco, quindi non dovrai preoccuparti di acquistarlo separatamente adesso che è diventato introvabile dopo l’annuncio e il lancio della PS5 Pro che invece, ti ricordiamo, richiede l’acquisto dell’unità a parte per leggere i giochi in formato fisico.

All’interno della confezione troverai quindi la tua PS5 Standard Slim, il controller DualSense con rispettivo cavo USB-C per la sua ricarica, il cavo HDMI, il cavo di alimentazione e i vari materiali stampati di cui francamente non crediamo ti importi molto.

Quel che conta sarà avere la tua fiammante PlayStation 5 sotto l’albero di Natale, no? Ma chi prendiamo in giro, siamo sicuri che appena arriverà a casa sarai lì pronto a spacchettarla per iniziare a divertirti in queste ultime settimane dell’anno. Manca il primo passo, acquistarla: portatela a casa in sconto a 474,90 euro invece di 549,99.