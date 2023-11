Offerta Black Friday PlayStation: PS5 e FC 24 a 499,99 euro (-19%)

Le offerte Black Friday PlayStation, lanciate oggi anche su Amazon, ti permettono di mettere le mani sul bundle che include la PS5 Standard Edition e una copia del gioco di calcio EA Sports FC 24 al suo prezzo più basso di sempre: 499,99 euro contro i 619,99 di listino. Una grandissima occasione da cogliere subito al volo.

PS5 + EA Sports FC 24: il bundle perfetto in offerta

Il Bundle in questione è un pacchetto completo progettato per offrirti tutto il necessario per iniziare la tua avventura di gioco. Al suo interno troverai:

Console PlayStation 5

Controller wireless DualSense

Base

Cavo HDMI

Cavo di alimentazione AC

Cavo USB

Materiali stampati

Codice promozionale per il gioco completo di EA Sports FC 24

La PlayStation 5 è sinonimo di potenza, grafica straordinaria e tempi di caricamento rapidi grazie all’innovativo SSD. Rivivi i tuoi giochi preferiti con dettagli mozzafiato, prestazioni fluide e un’immersione totale grazie al controller DualSense, con feedback aptico e grilletti adattivi.

Il bundle include anche EA Sports FC 24, portando sullo schermo la magia del calcio in modo straordinario. Affronta sfide emozionanti, crea il tuo team da sogno e vivi il realismo del campo da gioco grazie alla potenza della PS5.

Con uno sconto del 19%, questo bundle è un affare che non puoi permetterti di perdere. Ordina ora su Amazon e porta a casa la PlayStation 5 con EA Sports FC 24 a un prezzo incredibile di 499,99 euro. Lasciati coinvolgere nell’azione e vivi il divertimento senza limiti con questo straordinario pacchetto di gioco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.