OFFERTA Apple Watch: l'ultimo modello lo paghi 77€ al mese

Il nuovo Apple Watch Series 7 si trova in offerta su Amazon a 389€, con uno sconto dell'11% e 50 euro di risparmio rispetto al prezzo di listino. Si tratta del modello GPS in colorazione (PRODUCT) Red, con cassa in alluminio da 41mm e cinturino Sport rosso.

Link all'acquisto | 389€ 439€ 5 rate da 77€ al mese

Series 7 è l'ultima versione dell'amato smartwatch di Apple, che porta pochi ma sostanziali miglioramenti al modello dello scorso anno. Disponibile in diverse colorazioni e con cinturini di vario genere, Apple Watch Series 7 porta con sé un display più ampio rispetto al modello precedente e una serie di sensori estremamente precisi. L'orologio è in grado di rilevare il livello di ossigeno nel sangue con la misurazione SpO2 e, grazie al sofisticato sensore di frequenza cardiaca, può generare un elettrocardiogramma piuttosto affidabile e preciso.

Caratterizzato dal solito design elegante e raffinato, Apple Watch è l'ideale per chi cerca un alleato in grado di tenere traccia della propria attività fisica e dello stato di salute. Il dispositivo indossabile fornisce dati accurati sui progressi sportivi e monitora alcuni parametri vitali. Il nuovo display più ampio e risoluto consente di visualizzare maggiori informazioni in un'unica schermata e la tecnologia OLED consente al pannello di non influire particolarmente sul consumo energetico.

Grazie al sistema operativo watchOS, utilizzare Apple Watch è semplice ed intuitivo. Lungo il bordo destro troviamo un pulsate e una pratica ghiera rotante, utili per navigare all'interno dell'interfaccia e gestire chiamate e notifiche.

Oggi è possibile acquistare il nuovo Apple Watch Series 7 in offerta su Amazon a 389€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi. Amazon consente di pagare anche a rate, a partire da 5 soluzioni mensili da soli 77,80€.