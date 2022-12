Odyssey G3: l'EPICO monitor da gaming di Samsung costa POCO (199€)

Se hai sempre sognato di acquistare un ottimo monitor da gaming, questa offerta di Amazon ti dà l’opportunità di mettere le mani sull’ottimo Odyssey G3 di Samsung da 24″ al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Infatti, con un validissimo sconto del 26%, quest’oggi hai l’occasione di acquistarlo ad appena 199€ con tanto di spedizioni rapide e completamente gratuite.

Realizzato con materiali di alto livello, l’Odyssey G3 si presenta con un design da vero top di gamma che non passa certo inosservato.

Il monitor da gaming Samsung Odyssey G3 da 24″ è in super offerta su Amazon

Con le cornici molto sottili e ben ottimizzate e un super pannello da 24″ ad altissima risoluzione, il monitor da gaming del colosso sudcoreano ha tutte le carte in regola per assicurarti giornate di gaming senza mai un passo falso. Il pannello a tecnologia VA ha una frequenza di aggiornamento a 144 Hz per immagini sempre fluidissime anche nelle azioni più concitate, mentre il tempo di risposta di appena 1 ms è ormai lo standard del settore per i monitor di una certa qualità.

Inoltre, sono presenti porte HDMI e Display Port per collegarlo rapidamente al PC o alla console, c’è l’ingresso audio rapido per collegare facilmente le cuffie, la tecnologia Eye Saver Mode per ridurre l’emissione di luce blu e quindi affaticare il meno possibile gli occhi e molto altro ancora.

Non perdere questa occasione di acquistare il validissimo e bellissimo monitor da gaming di Samsung ora che in offerta su Amazon, a maggior ragione quando puoi sfruttare lo sconto del 26% per acquistarlo al minimo storico con tanto di spese di spedizioni gratis incluse nei servizi Prime.

