Odissea One UI 7: quando il tuo Samsung riceverà l'aggiornamento

Se sei un felice possessore Samsung, sarai anche un po’ frustrato dai continui ritardi del lancio One UI 7 che, stando a quanto annunciato, dovrebbe rivoluzionare l’esperienza utente con il dispositivo, integrando nuove funzionalità e un’intelligenza artificiale ancora più utile e pratica.

Probabilmente ti starai chiedendo, come in molti stanno facendo, quando il tuo smartphone riceverà il tanto agognato aggiornamento. Basti pensare che il Samsung Galaxy S24 è arrivato alla quinta versione beta di One UI 7. Una situazione che sta mettendo a dura prova gli utenti.

Stando ad alcune voci, sembra che l’inizio della distribuzione per la serie Galaxy S e Galaxy Z dovrebbe essere programmato per marzo 2025. Invece, per i possessori della Serie Galaxy, Galaxy M, Galaxy F e altri dispositivi sarà necessario aspettare il secondo semestre del 2025.

Gli smartphone e i tablet Samsung che dovrebbero essere aggiornati alla One UI 7

Vediamo quali sono i dispositivi, tra smartphone e tablet Samsung, che dovrebbero ricevere la One UI 7, una volta disponibile nella sua versione stabile per tutti.

Samsung Galaxy S S24 S24+ S24 Ultra S24 FE S23 S23+ S23 Ultra S23 FE S22 S22+ S22 Ultra S21 S21+ S21 Ultra S21 FE

Samsung Galaxy Z Fold SE Fold 6 Flip 6 Fold 5 Flip 5 Fold 4 Flip 4 Fold 3 Flip 3

Samsung Galaxy A A73 A55 A54 A35 A34 A33 A25 A24 A23 A16 (LTE/5G) A15 (LTE/5G) A14 (LTE/5G) A06 A05s

Samsung Galaxy M M55 M55s M54 M53 M35 M34 M33 M15 M14 (LTE/5G) M05

Samsung Galaxy F F55 F54 F34 F15 F05

Samsung Galaxy Xcover 7 Xcover 6 Pro C55

Samsung Galaxy Tab Tab S10+ Tab S10 Ultra Tab S9 Tab S9+ Tab S9 Ultra Tab S9 FE Tab S9 FE+ Tab S8 Tab S8+ Tab S8 Ultra Tab S6 Lite (2024) Tab A9 Tab A9+ Tab Active 5 Tab Active 4 Pro



Questo elenco non rappresenta i dispositivi Samsung che ufficialmente riceveranno la One UI 7, ma probabilmente sono i device che otterranno l’aggiornamento secondo parecchi rumors.