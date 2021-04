Sei in cerca di un paio di auricolari true wireless? Le cuffie firmate Odec sono in offerta su Amazon a soli 16,98€. Il ribasso del 9% viene reso ulteriormente conveniente da un coupon del 15%. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Ricorda di spuntare la casella del coupon prima di aggiungere il prodotto al carrello per ottenere l’extra sconto.

Odec: le cuffie true wireless che cercavi

Con un design semplice e minimalista, le cuffie firmate Odec sono in formato in Ear e ricordano vagamente il prodotto di punta di Casa Cupertino.

Dotate di altoparlante da 12 millimetri, le wearable sono capaci di garantire un suono di alta qualità. La riproduzione dei contenuti, infatti, avviene in modo equilibrato presentando dei bassi potenti e dei toni alti chiari.

Grazie al loro microfono integrato le cuffie permettono di avere una buona qualità anche in fase di chiamata: non eccellono sotto questo punto di vista, ma la voce suona nitida e chiara per chi ascolta dall’altro lato della cornetta.

Degna di nota è la possibilità di gestire la riproduzione musicale attraverso dei semplici tap:

con un doppio tocco si risponde o si interrompe una chiamata;

con un tocco prolungato si può rifiutare una chiamata;

con un triplo tocco si passa alla traccia musicale successiva;

con un tocco duraturo si richiama l’assistente vocale;

con un doppio tocco su un determinato auricolare di mette in pausa o in play la riproduzione;

con un tocco triplo sull’auricolare destro di torna alla traccia precedente.

Tra le altre features da apprezzare vi è la batteria che concede un’autonomia complessiva venti ore di riproduzione grazie alla custodia di ricarica. Quest’ultima si ricarica per mezzo di un cavo USB-C.

Puoi acquistare le cuffie true wireless Odec su Amazon a soli 16,98€ nella colorazione bianca. Acquistale oggi grazie al coupon del 15% che ha validità fino all’11 aprile 2021 salvo esaurimento scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wearable