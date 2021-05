Le cuffie True Wireless Odec sono in offerta su Amazon a soli 18,99€. Il prezzo di listino è reso conveniente prima da un ribasso dell'8% e poi da un coupon esclusivo di 4€ che rende l'acquisto ulteriormente economico.

Odec: cuffie true wireless a pochi euro

Le cuffie true wireless firmate Odec sono semplici eppure eleganti. In questa loro colorazione nera acquistano un tocco di sofisticatezza in più che non le fa passare inosservate.

Dalla tipologia In Ear, sono prive di punte in silicone ma non per questo sono meno stabili. La loro forma è infatti ergonomica e si adatta perfettamente ai padiglioni dell'utilizzatore assicurando fermezza e sicurezza.

Degna di nota è la riproduzione che viene resa potente dagli altoparlanti integrati. Il suono erogato è corposo e chiaro non mancando di profondità.

Le wearable sono altresì dotate di microfono. Grazie a questa caratteristica possono essere utilizzate per effettuare telefonate senza grossi problemi.

Rispetto a molti altri modelli presenti sul mercato, sono sensibili al tocco. Ciò significa che la riproduzione può essere gestita in modo semplice e intuitivo:

con un tocco sulla cuffia sinistra si abbassa il volume;

con un tap sulla cuffia destra si alza il volume;

con un doppio tocco si mette in pausa o play la riproduzione o si accetta o termina una telefonata;

con un triplo tocco si torna alla traccia precedente o si va avanti;

con un tap prolungato si richiama l'assistenza virtuale.

Per quanto riguarda la batteria, infine, la custodia di ricarica garantisce fino a 24 ore di riproduzione.

