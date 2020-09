Sono quasi finiti i tempi in cui si pensava che la realtà virtuale fosse una tecnologia molto dispendiosa e difficile da utilizzare. Certo, ancora adesso se si volessero raggiungere risultati di alto livello bisognerebbe spendere parecchio tra occhiali VR e hardware PC, ma vi sono anche dei dispositivi dove basta semplicemente utilizzare uno smartphone per godersi una buona esperienza in realtà virtuale. Uno di questi è in offerta lampo su Amazon al prezzo di 17 euro.

VRLEKAM OCVR7 in offerta su Amazon

Stiamo parlando degli occhiali OCVR7 della VRLEKAM ed ecco le loro caratteristiche principali. Innanzitutto sono adatti a chiunque, grazie alla modalità Easy che consente di regolare la posizione della lente in resina semplicemente ruotando un pulsante posizionato sulla parte superiore degli occhiali. Questo consente non solo di ottenere una migliore esperienza di realtà virtuale, ma anche un maggiore confort durante le lunghe visioni. Le lenti ottiche in alta definizione sono realizzate, quindi, in resina senza alcuna presenza di plastica. Questo rende le lenti ipoallergeniche e permettono di ridurre la distorsione dell’immagine limitando al minimo l’affaticamento visivo o le vertigini durante la visione dei contenuti.

Gli occhiali sono, inoltre, ampiamente compatibili con quasi tutti gli smartphone in commercio. Supporta, infatti, telefoni con schermo da 5 a 7 pollici come ad esempio iPhone X, la famiglia dei Samsung Galaxy S, Xiaomi, Google Pixel, Huawei e tanti altri. L’imbottitura interna, quindi, non interferisce con le dimensioni dello smartphone da poter inserire e la sua struttura in pelle proteica con il rivestimento in materiale memory dona freschezza e comodità. È anche presente una cinghia per la testa con ben 90 gradi di regolazione verso l’alto, così da evitare che possa toccare le orecchie e allevia la pressione degli occhialini sulla testa e sul naso.

Infine, all’interno della confezione, troverete anche un comodo telecomando Bluetooth da collegare allo smartphone. In questo modo potrete controllare tutti i contenuti multimediali o i giochi senza bisogno di staccare continuamente il telefono dagli occhialini. Questo telecomando funziona con le pile stilo ed è importante sottolineare che non sono incluse nella confezione.

Insomma, se siete alla ricerca di buoni occhialini VR dal prezzo contenuto, non fatevi scappare questi VRLEKAM OCVR7 scontati su Amazon del 43%.

