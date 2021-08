Hai sempre desiderato vivere la vita al massimo? Se ancora non hai provato la tecnologia VR la devi aggiungere alla tua lista desideri. Ma ehi, oggi hai l'opportunità di acquistare questi occhiali dedicati a soli 30,59€ su Amazon. L'offerta lampo ti fa risparmiare quasi venticinque euro, il che non è male.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Occhiali VR: sono una bomba e costano poco

Gli occhiali VR sono un portento: perfetti, li utilizzi in due semplici mosse e ti fanno accedere a un mondo di avventure straordinario. Grazie alla possibilità di inserire lo smartphone al loro interno non hai bisogno di spendere una cifra assurda.

In particolar modo li puoi utilizzare sia per guardate film 3D che per esplorare i giochi più belli compatibili con questa modalità. Come? Infili la montatura sulla tua testa ed il gioco è fatto. Infatti le sue cinghie sono state appositamente studiate per assicurarti sicurezza e comodità.

Sono compatibili con una miriade di smartphone differenti, quindi verifica che il tuo sia inserito nella lista per andare sul sicuro. In generale va a braccetto con Samsung, Huawei, Apple e Motorola.

Inoltre un'altra caratteristica che non devi sottovalutare è che è ottimizzato per la visione in HD così da non perderti nessun dettaglio per strada.

Non sei ancora convinto? Sono amati da migliaia di utenti.

Quindi approfitta dell'offerta lampo su Amazon e acquista questi occhiali VR a soli 30,59€. LE spedizioni sono operate in sole 48 ore se sei membro Prime. In caso contrario le hai gratuite nei punti di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica