Occhiali smart da 19,99€: promo lampo Amazon, sconti fino all'83%

Con questa promozione Amazon spettacolare puoi toglierti lo sfizio di avere un paio di occhiali smart, scegliendo fra tanti modelli diversi. Lo sconto arriva fino all’83% e si parte da 19,99€ appena, ma devi fare in fretta perché si tratta di un’offerta lampo, destinata a durare pochissimo.

Scegli adesso il tuo modello preferito e poi completa velocemente l’ordine per approfittarne. Spedizioni rapide e senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

Un gadget tech decisamente particolare, ma anche assolutamente utile. Li indossi e, oltre a una protezione per il sole, oppure per l’utilizzo degli schermi (o anche entrambe, in base al modello scelto) otterrai anche un sistema audio completo, che funziona esattamente come un paio di auricolari Bluetooth, ma col vantaggio di non isolarti completamente dall’ambiente circostante.

Dopo averli abbinati allo smartphone – oppure al tablet o al computer – potrai usarli per ascoltare la tua musica preferita, ma anche podcast o video. Oltre a questo, possibile grazie agli speaker integrati, avrai anche modo di parlare al telefono mantenendo le mani libere. Infatti, c’è anche un microfono, che ti permetterà di avere conversazioni chiare con chiunque desideri.

Naturalmente, sono dotati di batteria integrata ricaricabile, che ti offrirà diverse ore di utilizzo anche continuativo. Insomma, gli occhiali smart sono un gadget geniale e adesso li prendi risparmiando tantissimo su Amazon. Scegli il tuo modello preferito a partire da 19,99€ e poi completa velocemente il tuo ordine. Ottieni uno sconto che arriva fino all’83% e le spedizioni sono veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Fai in fretta: si tratta di un’occasione a tempo limitatissimo.