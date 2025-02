OCCASIONE Ring Intercom, il citofono diventa smart con sconto del 40%

Ring Intercom è il sistema firmato Amazon con cui puoi rendere anche il citofono smart. Nella tua casa di ultima generazione non può mancare all’appello un sistema intelligente con cui gestire le entrate anche a distanza, vero? Questo dispositivo si abbina alla cornetta che già possiedi e la trasforma in una sola mossa. È il momento giusto per acquistarlo, su Amazon è in sconto con un ribasso del 40% che fa crollare il prezzo: collegati e completa l’acquisto a soli 59,99€.

Tutto quello che devi sapere su Ring Intercom

Ring Intercom è un dispositivo che si abbina al citofono che già possiedi. È una piccola scatoletta semplicissima da installare e che non richiede l’aiuto di alcun tecnico specialista. Seguendo le istruzioni, infatti, il lavoro è completamente fai da te e richiede poche decine di minuti. Una volta che hai terminato, hai reso la tua casa ancora più smart.

Come funziona? Grazie al suo sistema e alla compatibilità con Alexa puoi rimanere sempre aggiornato su ciò che accade. Non c’è bisogno di arrivare fisicamente alla cornetta per sapere chi ha citofonato visto che puoi rispondere direttamente dal telefono, tramite app. L’audio bidirezionale, infatti, ti fa comunicare a distanza da ambo i lati ed è una risorsa che puoi usare anche quando non sei in casa. Ad esempio se citofona il corriere puoi rispondere e dirgli di lasciare il pacco dal vicino o così via.

Ma non solo, visto che è il prodotto è collegato al sistema principale puoi anche aprire la porta e il portone a distanza. E se hai le mani occupate quando ti muovi per casa, chiedi ad Alexa di farlo al posto tuo con un semplice comando vocale.

A soli 59,99€ su Amazon, Ring Intercom è il sistema che rende smart il citofono di casa. Collegati e acquistalo con un click ora che è in promozione al 40%.

Le spedizioni? Sempre gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.