Occasione IMPERDIBILE su eBay per il Motorola moto G85 5G: cosa aspetti?

Vorresti acquistare un medio gamma Android con connettività 5G che sappia combinare design, prestazioni solide e affidabilità a 360°? Motorola moto G85 5G ha tutto l’occorrente per rispondere alle tue necessità senza mai un passo falso; quest’oggi lo trovi in offerta su eBay a un prezzo davvero molto conveniente.

Innanzitutto, il device della casa alata si presenta con un design molto sottile (appena 7,6 mm) e ben bilanciato con i 171 grammi di peso. Frontalmente trova posto un bellissimo display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz; è perfetto per guardare qualsiasi contenuto multimediale sempre ad altissima risoluzione e con una fluidità estrema, mentre la luminosità massima di 1600 nit è perfetta per utilizzare il device in ogni condizione di luce.

Motorola moto G85 5G costa pochissimo su eBay: occasione imperdibile

Lo sconto di eBay ti permette di stringere tra le mani uno smartphone caratterizzato da un buon processore octa-core a marchio Qualcomm con di fianco 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, quindi sempre reattivo anche durante l’utilizzo di app molto pesanti, mentre la batteria da 5000 mAh offre un’autonomia prolungata grazie alla ricarica rapida da 30W.

Motorola moto G85 5G sa il fatto suo anche sotto il profilo fotografico e, infatti, monta un modulo multiplo con un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8 e OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine), a cui si affianca poi un altro sensore ultra-grandangolare da 8 MP con FOV di 120°; frontalmente è invece presente un sensore da 32 MP per selfie sempre perfetti.

Approfitta immediatamente di questa offerta di eBay per acquistare il medio gamma Android a marchio Motorola a un prezzo davvero conveniente; se fai in fretta ti verrà recapitato direttamente a casa in appena 72 ore e senza costi aggiuntivi di spedizione.