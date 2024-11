Occasione Black Friday: Echo POP raddoppia con presa smart, risparmi 46€

Anche se il Black Friday è lontano, le offerte anticipate ti regalo comunque occasioni. Se il tuo obiettivo è quello di rendere la casa più funzionale e un po’ più smart, inizi con il piede giusto grazie a questa occasione: il Kit base per la casa intelligente di Amazon ti offre 2 Echo POP e una presa smart Sengled da sfruttare a più non posso. Puoi acquistarlo a soli 42,98€ su Amazon risparmiando 46€ sull’acquisto singolo dei prodotti.

Black Friday mania: la casa è smart con Echo POP a disposizione

Rendere la propria abitazione più connessa è un gioco da ragazzi quando hai i giusti dispositivo. Anzitutto serve un assistente vocale e chi scegliere se non Amazon Alexa? Per farlo basta acquistare un dispositivo della linea Echo e qui hai a disposizione non uno ma due Echo POP.

Piccoli e perfetti da mettere in qualsiasi ambiente, puoi sistemarli dove vuoi e senza limitazioni. Ad esempio mettine uno in salotto e uno in camera da letto. Con il loro design obliquo riescono a indirizzare l’audio in modo ottimale così da godere di un suono potente di qualità.

Per questo motivo puoi chiedere ad Alexa di riprodurre musica, contenuti multimediali come audiolibri oppure informazioni, impostare promemoria e sveglie, gestire i dispositivi collegati e chiamare amici e parenti. Insomma, non ci sono confini nelle sue possibilità.

In merito ai dispositivi collegati, è qui che entra in gioco la presa smart di Sengled. Se hai un dispositivo che vuoi gestire tramite Alexa ma non ha la possibilità di farlo, interponendo la presa tra quella del prodotto in questione e la spina di corrente, trasformi il dispositivo in uno di ultima generazione.

A soli 42,98€ su Amazon, il tuo Kit base con due Echo POP + presa Sengled è disponibile grazie all’anticipo Black Friday. Cogli l’occasione e approfitta di uno sconto di 46€ sul prezzo degli acquisti singoli.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime.