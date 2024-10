Occasione Amazon: auricolari Xiaomi Redmi Buds 6 Active a 17 euro

Per ascoltare la tua musica preferita in giro e per effettuare chiamate in tutta comodità gli auricolari Xiaomi Redmi Buds 6 Active sono perfetti: oggi puoi acquistarli in sconto su Amazon al prezzo eccezionale di soli 17 euro.

Auricolari Xiaomi Redmi Buds 6 Active: qualità e convenienza

Nonostante il loro prezzo molto contenuto grazie a questa offerta, gli auricolari ti sorprendono grazie ai loro driver dinamici da 14,2 mm, garantendo bassi profondi e medi chiari. La tecnologia Xiaomi Acoustic Laboratory ti permette di scegliere tra cinque diverse modalità EQ per adattare l’audio alle tue preferenze.

Il bello è che durano a lungo: fino a 6 ore di riproduzione continua e fino a 30 ore prendendo in considerazione la custodia di ricarica.

Per quanto riguarda le chiamate, i Buds 6 Active e offrono una qualità vocale cristallina grazie ai due microfoni, alla tecnologia beamforming e all’algoritmo DNN-ENC che riduce il rumore ambientale per garantire conversazioni chiare anche in luoghi rumorosi.

Infine, ecco il controllo touch intuitivo per gestire facilmente a riproduzione musicale, le chiamate e i comandi vocali con semplici tocchi sugli auricolari, e la protezione IPX4 che li protegge dagli schizzi d’acqua. Tutto questo a soli 17 euro, fino ad esaurimento scorte.