NVIDIA Shield: rendi Smart la TV con il MIGLIORE DISPOSITIVO streaming

Se vuoi vedere tutti contenuti sulla tua TV come se fosse Smart, allora oggi è davvero il giorno giusto per un vero affare. Vai subito su Amazon e approfitta dello sconto del 34% per avere il migliore riproduttore streaming multimediale. Metti nel tuo carrello NVIDIA Shield TV a soli 105,99 euro, anziché 159,99 euro.

Un’offerta davvero vantaggiosa, soprattutto perché potrai avere un dispositivo che non ha rivali nella sua categoria. È semplicissimo da installare e ti permette di trasformare immediatamente il tuo televisore in una Smart TV che potrai controllare con il telecomando incluso. Inoltre ha 2GB di memoria per registrare i tuoi contenuti video.

Questo è un treno che passa una volta sola e non è assolutamente da perdere. Per cui, prima che sia troppo tardi, apri Amazon e acquista il tuo NVIDIA Shield TV a soli 105,99 euro. Potrai anche pagare a rate con Cofidis al check-out.

NVIDIA Shield TV: app e film in 4K

NVIDIA Shield TV possiede il più avanzato processore NVIDIA Tegra X1+ che lo rende fino a 25 volte più veloce rispetto alla precedente generazione. Inoltre grazie all’uscaling basato sull’intelligenza artificiale, potrai avere la più alta risoluzione anche guardando film più datati e con risoluzioni più basse. Ha un design compatto progettato per integrarsi perfettamente con la tua TV occupando pochissimo spazio.

Usa i comandi vocali grazie al telecomando incluso. Chiedi ad Alexa o a Google Assistant di cambiare i canali o passare da una all’altra. Con Chrome Cast integrato potrai trasmettere sulla TV le tue app, le foto o i video che hai sul tuo smartphone. Goditi le immagini vivide e realistiche con colori brillanti ispirati al cinema.

Ora non è più il momento di leggere, questo prezzo non durerà a lungo. Per cui vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello NVIDIA Shield TV a soli 105,99 euro, anziché 159,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.