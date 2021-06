Secondo quanto si apprende, l'interfaccia Android TV di Nvidia Shield sta ricevendo un rinnovamento che la porterà ad essere simile a Google TV.

Nvidia Shield: un grande rinnovamento sotto il cofano

A partire da oggi, i dispositivi Shield di Nvidia stanno ricevendo un'interfaccia utente rinnovata, simile a quella che abbiamo visto arrivare ad altri dispositivi Android TV a febbraio. Il cambiamento più grande riguarda la nuova scheda “Scopri”, che presenta consigli sui contenuti raggruppati per genere. Anche la schermata “Tutte le app” è stata ottimizzata: ora si chiama semplicemente “App” e utilizza un layout a schermo intero che, secondo l'azienda, può mostrare più app contemporaneamente.

Il nuovo design sembra aver tratto ispirazione dal software Google TV sul Chromecast rilasciato lo scorso anno. Attenzione: non sono certo identiche (Google TV ha la scheda “Per te” incentrata sui consigli come schermata iniziale, ad esempio), ma ci sono ovvie somiglianze. In particolare, le grandi icone circolari delle app sul lato sinistro del display sono scomparse e lo screenshot di Nvidia mostra anche una grande promo pubblicitaria per la serie TV su Loki di Disney nella parte superiore della schermata Home, sostituendo lo spazio vuoto che c'era prima, che per molti risultava alquanto fastidioso.

I segni della riprogettazione sono apparsi ad aprile, quando 9to5Google aveva riferito che uno screenshot del nuovo design era apparso brevemente nell'elenco del Play Store per l'app Nvidia Games. La compagnia afferma che l'aggiornamento dovrebbe iniziare ad essere rilasciato già da oggi, con il lancio previsto che richiederà circa una settimana in totale. I clienti di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania e Australia otterranno la nuova interfaccia utente e la scheda Scopri, mentre quelli in Italia e Spagna riceveranno solo la nuova interfaccia utente.

