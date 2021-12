Nvidia Shield si prepara ad abbracciare Android 11

Nvidia Shield sta per ricevere un aggiornamento ad Android 11, segnando un nuovo record per i set top box del colosso hi-tech che verranno aggiornati ad Android 11 a distanza di molti anni dalla presentazione del primo modello. La novità, scovata dall'account Twitter di AndroidTV_Rumor, accende una luce di speranza anche per chi possiede ancora la prima generazione di Nvidia Shield addirittura lanciata sul mercato con Android 5.0.

A breve arriverà Android 11 su tutte le Nvidia Shield

Gli indizi scovati all'interno della Google Play Console indicano chiaramente che Nvidia si sta preparando a portare l'aggiornamento ad Android 11 su tutti i modelli di Nvidia Shield; l'unico modello che viene tagliato fuori è “darcy“, da alcuni ritenuto un errore di distrazione considerando che il modello “sif" lanciato nello stesso anno riceverà l'update – i due nomi in codice fanno riferimento alle Nvidia Shield del 2017.

Sebbene Google Play Console faccia riferimento al pieno supporto ad Android 11 con l'SDK 30, non è ancora chiaro quando il colosso hi-tech inizierà realmente a distribuire l'update ai suoi set top box. Resta comunque da lodare l'incredibile impegno dell'azienda statunitense impegnata ancora oggi ad aggiornare modelli con ormai quasi 7 anni alle spalle; per intenderci, il modello del 2015 ha ricevuto l'aggiornamento ad Android 7, Android 8, Android 9 e presto Android 11.