NVIDIA RTX 4060 Ti cala al MINIMO STORICO su Amazon (con 40€ di Buono Steam in regalo)

La NVIDIA RTX 4060 Ti diventa la scheda video da comprare oggi: con la nuova offerta Amazon, infatti, la versione MSI Gaming X Slim con tripla ventola e 8 GB di memoria è disponibile al prezzo scontato di 396 euro, raggiungendo il nuovo minimo storico. In più, per chi effettua l’acquisto di questo modello c’è un ulteriore bonus. Amazon regala, infatti, un Buono Steam da 40 euro, da utilizzare per acquistare giochi sul popolare store per PC. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

NVIDIA RTX 4060 Ti: minimo storico su Amazon

La NVIDIA RTX 4060 Ti è la scheda video giusta per il gaming a 1080p, soprattutto considerando il prezzo a cui viene proposta in questo momento. Si tratta di una scheda ottima, che offre prestazioni elevate con consumi ridotti. C’è poi la possibilità di sfruttare le tecnologie RTX, come il DLSS, per ottenere una marcia in più in gaming. La versione MSI, inoltre, con il sistema a tripla ventola consente di gestire ancora meglio le temperature, offrendo un passo in avanti extra in termini di performance.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 4060 Ti in versione MSI Gaming X Slim al prezzo scontato di 396 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questa variante della scheda di NVIDIA, disponibile con un Buono Steam da 40 euro in regalo. La scheda, venduta direttamente da Amazon, è ora disponibile tramite il box riportato qui di sotto.