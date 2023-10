NVIDIA RTX 4060 Ti: il prezzo cala e c'è un nuovo MINIMO su Amazon

Continua il calo di prezzo della NVIDIA RTX 4060 Ti che, grazie a questa nuova offerta Amazon, è ora disponibile con un prezzo scontato di 442 euro nella variante Gigabyte Eagle. Si tratta del nuovo minimo storico per questa variante che può rappresenta la soluzione giusta per acquistare una scheda RTX di nuova generazione e in grado di garantire prestazioni elevate. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo.

NVIDIA RTX 4060 Ti: minimo storico su Amazon

La NVIDIA RTX 4060 Ti è una delle schede video del momento, garantendo ottime prestazioni, tanta efficienza e la possibilità di sfruttare le tecnologie RTX, come il DLSS 3.0 per ottenere una marcia in più per le prestazioni in gaming.

La scheda video, nella variante Gigabyte Eagle, è dotata di un sistema di raffreddamento a tripla ventola che consente di tenere sotto controllo le temperature e di massimizzare le prestazioni. Ci sono anche 8 GB di memoria GDDR6 oltre a una dotazione di porte completa con 2 DisplayPort 1.4 e 2 HDMI 2.1a.

In questo momento, la scheda video di NVIDIA proposta in offerta da Amazon è uno dei modelli più interessanti sul mercato, garantendo un mix ottimale di prestazioni ed efficienza, con la possibilità di rappresentare la scelta giusta per tanti PC da gaming.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 4060 Ti al prezzo scontato di 442 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per la versione Gigabyte Eagle su Amazon. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.