NVIDIA RTX 4060 Ti al prezzo più basso di sempre su Amazon: è un BEST BUY

La NVIDIA RTX 4060 Ti è protagonista di una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. La scheda video, nella versione ASUS Dual OC Edition, è ora disponibile al prezzo scontato di 396 euro, raggiungendo il nuovo minimo storico grazie a uno sconto aggiuntivo rispetto al prezzo precedente. Venduta e spedita da Amazon, questa scheda è oggi la scelta giusta per il gaming a 1080p. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. Da notare che in sconto c’è anche la RTX 4060 proposta a 318 euro.

NVIDIA RTX 4060 Ti: a questo prezzo è la scheda video giusta

Per acquistare una nuova scheda video per il gaming a 1080p, in questo momento, la NVIDIA RTX 4060 Ti, nella versione ASUS Dual, è l’opzione giusta. Le prestazioni sono ottime ed è possibile sfruttare le tecnologie RTX per ottenere una marcia in più nel gaming.

Da notare la presenza di 8 GB di memoria dedicata oltre che di un sistema di raffreddamento avanzato, realizzato da ASUS per garantire una gestione ottimale delle temperature, anche durante le sessioni di gaming più intese.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 4060 Ti al prezzo scontato di 396 euro. La scheda in questione è disponibile nella versione venduta e spedita da Amazon, con un’offerta a tempo accessibile premendo sul box qui di sotto.