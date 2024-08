NVIDIA RTX 4060: solo 299€ su Amazon in versione MSI

La NVIDIA RTX 4060 è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 299 euro nella variante MSI Ventus 2X Black OC. La scheda video è venduta direttamente da Amazon ed è ora acquistabile al nuovo minimo storico. Per sfruttare l’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto. Lo sconto è destinato a terminare a breve, considerando la grande convenienza della promo.

NVIDIA RTX 4060: a questo prezzo è da prendere subito

La NVIDIA RTX 4060 in versione MSI Ventus 2X Black OC con 8 GB di memoria dedicata è la scelta giusta per chi è alla ricerca di una nuova scheda video per il gaming a 1080p. Si tratta di un modello in grado di garantire ottime prestazioni, a fronte di consumi ridotti, con un frame rate sempre elevato, anche con i giochi più recenti. La scheda, in questo momento, è uno dei best buy per il settore del PC gaming.

Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 4060 con un prezzo scontato di 299 euro, nella variante MSI descritta. La scheda è venduta direttamente da Amazon. Per completare l’acquisto basta premere sul box qui di sotto. La scheda è ora al nuovo minimo storico. L’offerta potrebbe terminare a breve.