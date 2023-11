NVIDIA RTX 4060 in offerta a 348€: è l'offerta da non perdere di Amazon

Chi è alla ricerca di una nuova scheda video può acquistare oggi la NVIDIA RTX 4060, attualmente protagonista di un’ottima offerta di Amazon che propone la versione INNO3D al prezzo scontato di 348 euro. Da notare che c’è anche la versione ASUS Dual in sconto a 349 euro. Si tratta di due ottime occasioni per acquistare una scheda video veloce ed efficiente. Per accedere all’offerta basta cliccare sul box qui di sotto. Entrambe le schede sono vendute e spedite direttamente da Amazon.

NVIDIA RTX 4060: è la scheda video da comprare oggi

La NVIDIA RTX 4060 è la scheda video giusta per il gaming a 1080p. Grazie alle tecnologie RTX, come il DLSS, infatti, la scheda video riesce a registrare prestazioni davvero ottime, anche con i titoli più recenti. Si tratta di una scheda che ha tutte le carte in regola per garantire una longevità elevata oltre che consumi ridotti al minimo. Al prezzo proposto, questa scheda non ha rivali in questo momento.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la NVIDIA RTX 4060 al prezzo scontato di 348 euro per la variante INNO3D oppure al prezzo scontato di 349 euro per la versione ASUS Dual. Si tratta di due ottime offerte, ideali per gli utenti alla ricerca di una nuova scheda video. Le schede sono vendute e spedite da Amazon. Le promozioni resteranno attive solo per un breve periodo di tempo e possono essere sfruttate cliccando sul box qui di sotto.

