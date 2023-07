NVIDIA RTX 3060 da 12 GB: costa solo 338€ venduta da Amazon

Se siete alla ricerca di una nuova scheda video, in questo momento, c’è un’offerta da non perdere su Amazon: grazie ad un ulteriore sconto, infatti, è possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 da 12 GB, nella variante ASUS Dual OC, al prezzo scontato di 338 euro. La scheda video è venduta e spedita da Amazon, con consegna in un giorno. Si tratta della scelta ideale per il gaming in Full HD, anche grazie ai 12 GB di memoria dedicata (ricordiamo che la RTX 4060 si ferma a 8 GB). Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

NVIDIA RTX 3060 in offerta al miglior prezzo su Amazon

La NVIDIA RTX 3060 da 12 GB nella variante ASUS Dual è una delle schede video su cui puntare in questo momento, unendo prestazioni elevate ad un sistema di raffreddamento ottimale. I 12 GB di memoria garantiscono, inoltre, una marcia in più, rappresentando un’importante assicurazione per quanto riguarda la longevità della scheda. Si tratta, quindi, di uno dei best buy del momento per il settore delle schede video, anche in considerazione del flop della RTX 4060 che ha raccolto giudizi non straordinari.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la NVIDIA RTX 3060 da 12 GB al prezzo scontato di 338 euro. La scheda è venduta e spedita da Amazon e rappresenta, in questo momento, un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca di un modello completo, veloce e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo per il gaming in Full HD. La presenza dei 12 GB di memoria, infatti, fa la differenza. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.