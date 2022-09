Nvidia presenta le nuove GPU GeForce RTX 4090 e RTX 4080

Come previsto, nel corso della GTCC, NVIDIA ha svelato la nuova serie di GPU GeForce RTX 40 insieme ai vantaggi e alle innovazioni scaturite dalla tecnologia DLSS 3.

Le nuove schede grafiche della serie 4000 sono state progettate per offrire agli appassionati prestazioni uniche e rivoluzionarie sia ai giocatori che ai creator.

Nvidia GeForce RTX Serie 40: le caratteristiche tecniche e i prezzi di RTX 4090 e RTX 4080

Le Nvidia GeForce RTX della serie 40 sono le prime GPU al mondo basate sulla nuova architettura NVIDIA “Ada Lovelace“, che permette alle schede di garantire un enorme salto generazionale in termini di prestazioni ed efficienza segnando l’inizio di una nuova era per il ray-tracing in tempo reale e per il rendering neurale.

Le GPU RTX Serie 40 presentano le seguenti innovazioni tecnologiche:

Multiprocessori di streaming con una potenza di shader fino a 83 teraflop

RT Cores di terza generazione con fino a 191 teraflop effettivi di ray-tracing

Tensor Core di quarta generazione con fino a 1,32 petaflop Tensor

Shader Execution Reordering pensata per migliorare l’efficienza di esecuzione riprogrammando all’istante i carichi di lavoro di shading allo scopo di utilizzare al meglio le risorse della GPU

Acceleratore di flusso ottico Ada con prestazioni due volte più veloci

Miglioramenti architetturali

Doppi codificatori NVIDIA per ridurre i tempi di esportazione fino alla metà e con supporto AV1

Scendendo nel dettaglio, la RTX 4090 si presenta come la GPU più veloce al mondo: nei giochi full ray-tracing è in grado di essere fino a 4 volte più veloce rispetto alla RTX 3090 Ti con DLSS 2. Pur mantenendo lo stesso consumo energetico, è anche fino a 2 volte più veloce nei giochi attuali.

Dotata di 76 miliardi di transistor, 16384 core CUDA e 24GB di memoria Micron GDDR6X ad alta velocità, con prestazioni oltre i 100 fotogrammi al secondo nei giochi in 4K, la RTX 4090 uscirà il 12 ottobre a partire da 1599 dollari.

C’è spazio però anche per la RTX 4080, che sarà disponibile in due configurazioni:

RTX 4080 16GB con 9728 CUDA core, 16GB di memoria micron GDDR6X ad alta velocità e due volte superiore alla GeForce RTX 3080 Ti e più potente della RTX 3090 Ti.

con 9728 CUDA core, 16GB di memoria micron GDDR6X ad alta velocità e due volte superiore alla GeForce RTX 3080 Ti e più potente della RTX 3090 Ti. RTX 4080 12GB con 7680 CUDA core, 12GB di memoria Micron GDDR6X e più veloce delle GPU di punta della scorsa generazione.

Entrambe le configurazioni RTX 4080 Ti saranno disponibili a novembre, rispettivamente con prezzi a partire da 1.199 e 899 dollari.

