Nuovo volantino Tedi: tutto per il rientro a scuola a partire da 1 euro

Tutto per la scuola e il bricolage nel nuovo volantino Tedi, catena tedesca che offre tantissimi prodotti per la casa, oggettistica, fai da te a prezzi stracciati. Anche il nuovo volantino non è da meno: grazie alla promozione Back to School, è possibile trovare un’ampia selezione di articoli (anche di marchi conosciuti, come Stabilo) a partire da appena 1 euro.

Tutto quelli che serve per la scuola

Cancelleria, porta pranzo, borracce, giocattoli, materiali e molto altro per grandi e piccoli che stanno per tornare a scuola: Tedi non si è tirato indietro nel suo ultimo volantino, che parte proprio da oggi – venerdì 23 agosto. Tra gli articoli più interessanti, segnaliamo i colori acrilici a partire da 1 euro, perfetti per progetti artigianali o lezioni d’arte, l’astuccio con 8 pennarelli fini più 2 matite gratis Stabilo a 6 euro e il pratico blocco appunti A4 da 80 fogli a 1,55 euro.

Gli astucci completi con matite, pennarelli, pastelli, righelli, gomme e temperamatite costano soltanto 8 euro l’uno, con diverse fantasie. Altre offerte interessanti sono la confezione da 18 pennarelli ad appena 1 euro, set di matite colorate Faber Castell da 24 pezzi a 5 euro, forbici, colle, triangoli geometrici, compassi e cartellette di diverse dimensioni tra i 65 centesimi e 1 euro.

Prezzi piccolissimi anche per gli essenziali del pranzo scolastico: le borracce sono in offerta a partire da 1 euro, i portapranzo a 3 o 4 euro, a seconda delle dimensioni. Tedi offre anche un’ottima selezione di giocattoli, tutti a partire da 1 euro: macchinine, tubi pieghevoli, palline e plastilina. Presente anche una sezione tutta dedicata all’autunno, con zucche decorative, composizioni floreali, scritte, ghirlande e lampade, tutto tra 1 e 5 euro. Ultime, ma non per importanza, le coperte di pile in diversi colori (125×150 cm) a soli 2,55 euro, per prepararsi al freddo che verrà.

Qui puoi sfogliare il nuovo volantino Tedi:

Immagini

Il nuovo volantino Tedi è valido fino al 31 agosto. L’inizio della scuola sarà ancora più piacevole con questi sconti: la maggior parte degli articoli a volantino è infatti disponibile a prezzi stracciati, che partono da 1 solo euro.